العقوبات الأمريكية تدفع إيران للبحث عن حلول لبيع النفط

الأحد ،

نشر الأحد ، 19 اغسطس / آب 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- تسعى إيران لإيجاد حلول بديله لتسويق النفط وتحصيل إيراداته بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.

وقال اسحاق جهانغيري النائب الاول لرئيس الجمهورية الإيرانية في تصريح نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا): "اوروبا تعهدت لإيران بتعويضها عما لحقها من خسائر جراء خروج الشركات الأوروبية الخاصة من البلاد وذلك عبر إدخال شركات صغري ومتوسطة بديلة وإيجاد سبل اُخري جديدة".

وتطرق جهانغيري الي مساعي إيران الرامية لإيجاد سبل تساعدها علي مواصلتها بيع النفط والتخطيط للبلد دون اعتبار نشوب حرب أو بدء مفاوضات مع الجانب الامريكي.

وأكّد جهانغيري أن الحكومة تركز الان على الاقتصاد المحلي ومعالجة قضايا الشعب عبر توظيف الكفاءات الداخلية.

وفي سياق الأثار الناتجة عن العقوبات الأمريكية قال كاظم غريب آبادي مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إنه لا يحق لأي دولة أن تأخذ حصة الأعضاء الآخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية أنه يجب على منظمة أوبك أن تنأى بنفسها عن السياسة.

وفي محاولة لتقليل أثر العقوبات أكد محمد رضا بورابراهيمي داوراني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاسلامي بأن السياسات الجديدة للحكومة ستضفي الاستقرار النسبي على سوق العملة.

وأكد في تصريح نقلته وكالة "إرنا" أن القسم الاكبر من السياسات الجديدة للحكومة في مجال العملة الصعبة مقبول لدي مجلس الشورى الاسلامي، وسيفتح مسارا جديدا في اقتصاد البلاد.

واضاف أن الحكومة مكلفة بإدخال 45 مليار دولار من العملة الاجنبية الناجمة من الصادرات غير النفطية للبلاد و20 مليار دولار الفائض من بيع النفط للسوق الثانوية وان الطلب على العملة في البلاد يبلغ 30 مليار دولار.