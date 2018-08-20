دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في رسالة مصورة بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون الأسبوع الجاري، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، أنه "لا فرق بين من يهاجم اقتصادنا، وبين من يهاجم صوت آذاننا وعلمنا، الهدف واحد، وهو هزيمة الشعب التركي وإركاعه ووضعه تحت الوصاية".

ونقلت وكالة الأناضول التركية، التابعة للدولة، كلمات أردوغان، إذ قال إن "الذين يستهدفون الاقتصاد التركي يحاولون إخضاع تركيا لوصايتهم وتكبيل أياديها"، مضيفا في السياق نفسه: "من فشلوا في هزم تركيا بآلاف الحيل والمكائد، سيرون قريبا فشلهم بمحاولتهم إخضاعها عن طريق النقد الأجنبي".

وتابع: "إن شاء الله، بلدنا يتمتع بالقوة والقدرة والدراية، ما يمكنه من تخطي كل الأمور التي تواجهه، فيكفينا أن نتوحد"، متمنيا خلال رسالته المصورة أن "يتقبل الله من الحجاج مناسكهم، وأن يرفع الظلم عن كل مظلوم من البشر على وجه الأرض"، حسب وكالة الأناضول.