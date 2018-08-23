حرب تجارية بين أمريكا والصين.. ما الذي يعنيه ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخلت الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على منتجات مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة 16 مليار دولار، حيز التنفيذ اعتبارا من ظهر الخميس 23 أغسطس/آب، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وبحسب بيان نشرته لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، فقد قررت بكين فرض تعريفات إضافية بمقدار 25% على عدد من المنتجات الأمريكية، ردا على إجراء واشنطن بفرض رسوم على منتجات صينية.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إنها ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد تعريفات جمركية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بضائع صينية تقدر قيمتها بـ16 مليار دولار، ضمن ما يسمى بتحقيقات المادة 301.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة في بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: "من خلال التقدم بالشكوى ضمن آلية تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، فإن الصين تعمل على حماية آليات التجارة الحرة والمتعددة، إلى جانب الحقوق والمصالح المشروعة.

وأشار إلى أن الفرض المتعمد للتعريفات على البضائع الصينية "يوضح انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لقواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية".

وأضاف: "الصين تعارض بشدة فرض تلك التعريفات، ومن الواجب عليها بالضرورة، اتخاذ تدابير مضادة".

وقالت وكالة "شينخوا" في تعليقها على العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إن أسلوب فرض الرسوم من جانب واحد، لم ينجح أبدا في تاريخ الولايات المتحدة، وعواقب المواجهة التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد بالعالم ستكون وخيمة من كافة الأوجه، أكثر بكثير مما تتصوره واشنطن.

وأوضحت أن المحادثات التي يجريها نائب وزير التجارة الأمريكي مع نائب الممثل التجاري الدولي الصيني وانغ شو ون، حظيت على مدى يومين بالإشادة والتطلعات بعد أن عاد أكبر اقتصادين بالعالم إلى طاولة المحادثات بعد شهرين من الخلاف المتفاقم.

وترى الوكالة، أن مراحل التنمية المختلفة بين الصين والولايات المتحدة تجعل تسوية قضايا مثل الدخول للأسواق، غير ممكنة في مرة واحدة، ومع وجود الكثير من المصالح المترابطة بينهما، يتعين عليهما التحلي بمزيد من الصبر والسعي لأرضية مشتركة وتنحية الخلافات جانبا.