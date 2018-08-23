"الخطوط البريطانية" تعلق رحلاتها إلى طهران.. وسفير إيران يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز"، الخميس، أنها ستوقف رحلاتها من لندن إلى العاصمة الإيرانية طهران، ابتداء من شهر سبتمبر/ايلول المقبل، وذلك لعدم وجود جدوى تجارية لهذه الرحلات.

وقالت الشركة في بيان: "سنعلق رحلاتنا من لندن إلى طهران لأن هذه العملية ليس لها جدوى تجارية حاليا، ستغادر آخر رحلة من لندن إلى طهران في 22 سبتمبر/ أيلول، بينما ستغادر آخر رحلة من طهران إلى لندن في اليوم التالي"، حسب وكالة "إرنا".

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، كتب حميد بعيدي نجاد، سفير طهران في لندن، عبر حسابه على موقع "تويتر"، ردا على خطوة الشركة البريطانية، قائلا: "هذا القرار مؤسف نظرا لطلب المسافرين علي هذه الرحلة المباشرة".

وأعرب نجاد عن أمله في أن تغطي الخطوط الجوية الإيرانية، التي لديها حاليا 3 رحلات أسبوعية مباشرة إلي لندن، النقص الذي ستينتج عن وقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية .

وتسير الخطوط الجوية البريطانية حالياً، 6 رحلات أسبوعياً في أي من الاتجاهين بين طهران ولندن.

ولم تفصح الشركة في بيانها عن فترة تعليق الرحلات، مضيفة: "نعتذر عن أي اضطرابات قد يحدث لعملائنا، ونحن في مناقشات مع شركات الطيران الشريكة لنا لتقديم خيارات إعادة حجز العملاء".

وعلقت الخطوط الجوية البريطانية، في أكتوبر/تشرين أول 2012، رحلاتها إلى طهران، بسبب عدم الاستقرار السياسي في إيران في هذا الوقت، وتم استئناف الرحلات في سبتمبر/ايلول 2016.

واتخذت شركة الطيران الهولندية، قرارا مشابها الشهر الماضي، بتعلبق رحلاتها إلى طهران بسبب ما وصفته بـ "النتائج المالية السلبية لهذه الرحلات".

وتقوم شركة الرحلات البرية في المملكة المتحدة "وايلد فرونتيرز" بإجراء ترتيبات لرحلات طيران بديلة لعملائها المتواجدين في إيران.