لماذا تراجع "موسك" عن إلغاء قيد "تسلا" في البورصة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- في تحول درامي مثير، قال إيلون موسك مؤسس ورئيس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية إنه تخلى عن خطته لتحويل الشركة لملكية خاصة وإلغاء إدراجها في البورصة.

وغرد رجل الأعمال الملياردير في وقت سابق من هذا الشهر بأنه حصل على تمويل لإلغاء قيد صانع السيارات الكهربائية من البورصة.

وساهم الإعلان الصادم في المزيد من التدقيق من المنظمين والدعاوى القضائية من المستثمرين. كما واجه موسك، الرئيس التنفيذي للشركة، شكوكا متزايدة في أنه قد ينجح في التحرك وإتمام خطته.

وقال موسك في بيان نشر على موقع "تسلا" على الانترنت "التقيت يوم الأربعاء مع مجلس إدارة تسلا وأعلمتهم بأنني اعتقد أن الطريق الأفضل هو أن تظل تسلا شركة عامة ووافق المجلس".

وأضاف موسك إن التغير في قراره جاء بعد التحدث إلى مستثمري "تسلا" والإدراك بأن تحويل الشركة لملكية خاصة سيكون أصعب مما كان يعتقد في الأصل.

وقال: "رغم أن غالبية المساهمين الذين تحدثت إليهم قالوا إنهم سيبقون مع تسلا إذا ذهبنا إلى القطاع الخاص فإن المشاعر باختصار كانت من فضلكم لا تفعلوا هذا ".

وكتب ماسك: "كنت أعلم أن عملية التحول إلى القطاع الخاص ستكون صعبة، لكن من الواضح أنها ستكون مستهلكة للوقت ومشتتة أكثر مما كان متوقعا في البداية.. هذه مشكلة لأننا يجب أن نركز على تطوير النموذج 3 وأن يصبح مربحًا".