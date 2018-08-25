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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت قطر إيران بزيادة حركة المرور بين مينائي "بوشهر" و "حمد" لتعزيز التجارة بين البلدين، حسبما أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، السبت.

وقال هادي حق شناس، مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية: "نظرا لأن قطر تخضع للحظر من قبل الإمارات والسعودية، أبلغناهم بإمكانية الاستفادة من ميناء بوشهر لتصدير واستيراد بضائعم".

وأضاف شناس، في تصريحات نقلتها وکالة (إرنا) أنه يتم حاليا نقل جزء من الإنتاج الزراعي من بوشهر إلي ميناء حمد في قطر، مشيرا إلى إمكانية نقل البضائع العابرة من تركيا والدول المجاورة الأخري إلي موانئ قطر باستخدام خطوط الشحن المناسبة من ميناء بوشهر.

وفي منتصف مايو/ أيار الماضي، أعلن أحمد آهن، مدير إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد القطرية، بحسب ما ذكرته "إرنا" عن رغبة بلاده في زيادة التعاون الإقتصادي مع إيران، قائلا إنه وفقا للتخطيط المسبق، من المتوقع بلوغ حجم التبادل التجاري مع إيران بنهاية عام 2018 مليار دولار.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة الاجتماع السادس لللجنة الإقتصادية المشتركة بين إيران وقطر لأول مرة منذ 13 عاما.

وذكرت الوكالة أن وفدا إيرانيا ضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال من القطاعات الخاصة والعامة برئاسة محمد رضا فياض مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة زار للدوحة للمشاركة في الاجتماع الذي استمر لمدة يومين.

وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الإيراني المنتهي في 20 مارس الماضي 250 مليون دولار.