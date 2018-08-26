الرئيس الإيراني يدعو إلى "تمتین" العلاقات مع قطر

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نشر الأحد ، 26 اغسطس / آب 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئیس الإیرانی حسن روحانی، إن بلاده تدعو إلى توسیع وتمتین العلاقات مع دولة قطر، البلد الصدیق فی هذه المنطقة الحساسة، مؤكدا أن طهران تواصل دعم الدوحة فی مواجهة ما أسماه بـ"العقوبات غیر القانونیة".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن الرئیس روحانی اتصل هاتفيا بأمیر دولة قطر، الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی لتهنئته، بمناسة عید الاضحي المبارك.

وبحسب "إرنا"، قال روحاني "هناك العدید من الفرص لتطویر التعاون فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة بین إیران وقطر، ولیس هناك عائق أمام دعم هذا التعاون المشترك".

وحث الرئیس الإيراني رجال الأعمال والمستثمرین فی البلدین وبذل الجهد لتسهیل نشاطاتهم، مضيفا أن تعزیز التعاون فی الموانئ والبحار واحداث خط ملاحی مشترك یمكن أن یساعد التجارة بین البلدین إلي حد كبیر.

ولفت روحاني إلى قدرة الشركات الإیرانیة علي تنفیذ مشاریع البناء فی مختلف المجالات، وقال إن الشركات الإیرانیة علي استعداد لتصدیر الخدمات الفنیة والهندسیة خاصة المشاركة فی تنفیذ مشاریع الإعمار والمنشآت الریاضیة تحضیرا لبطولة كأس العالم عام 2022.

ودعا الرئیس الإیرانی، أمیر قطر لحضور اجتماع القمة الثالث لمنتدي حوار التعاون الأسیوی الذی سیعقد فی طهران في سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی أمیر دولة قطر، خلال الاتصال الهاتفی، إن قطر تدعو إلى تطویر شامل لعلاقاتها مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بحسب "إرنا".