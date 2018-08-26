الكويت تلغي وظائف 3 آلاف أجنبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-كشف رئيس ديوان الخدمة المدنیة الكويتي، احمد الجسار، عن إلغاء عقود 3140 وظیفة لغیر الكویتیین العاملین في الجھات الحكومیة تطبیقا لقرار مجلس الخدمة المدنیة بشأن النسب الواردة في السنة الأولى 2018/2017 تطبیقا لـ"سیاسة الاحلال".

وأكد الجسار في تصریحات لوكالة الانباء الكویتیة الرسمية "كونا"، أن دیوان الخدمة المدنیة قام وبالتعاون مع وزارة المالیة، بإلغاء عقود 3140 وظیفة لغیر الكویتیین من میزانیات الجھات الحكومیة كافة تشمل وزارات وإدارات حكومیة وجھات حكومیة ذات میزانیة ملحقة وجھات حكومیة ذات میزانیة مستقلة.

وقال إن القرار، جاء في ضوء السیاسة التي تنتھجھا الدولة نحو إجراءات "تكویت" الوظائف الحكومیة في الوزارات والإدارات الحكومیة وفى ضوء قرار مجلس الخدمة المدنیة بشأن قواعد وإجراءات تكویت الوظائف الحكومیة.

وأوضح رئیس دیوان الخدمة المدنیة، أن عدد الموظفین غیر الكویتیین بالجھات الحكومیة المشمولین بالمجموعات الـ15 المطبق علیھا أحكام قرار "الإحلال" بلغ قبل الالغاء 44572 موظف غیر كویتي، یعملون لدى 46 جھة حكومیة، غالبيتهم في قطاع التعلیم، والباقي في وظائف الخدمات والشؤون الإسلامية والوظائف الھندسیة.

وأكد الجسار، على استمرار دیوان الخدمة المدنیة، في تطبیق سیاسة الإحلال للسنوات الأربع المقبلة، حتى الوصول إلى النسب الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنیة بالوصول الى نسبة تكویت 100% في خمس مجموعات وظیفیة والوصول الى نسبة 95 الى 98% لخمس مجموعات أخرى، ونسبة 80 الى 88% لثلاث مجموعات ونسبة 70 الى 75% لمجموعتین وظیفیتین اخرتین، وذلك من إجمالي قوى العمالة بالجھات الحكومیة.