اتفاق تجاري بين إیران وباكستان بـ5 مليارات دولار مهدد بالفشل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف رئیس مجلس التجارة بین إیران وباكستان، علی رضا رضوی، الإثنين، عن توقيع اتفاقیة تجارية بین طهران وإسلام أباد، تستهدف زیادة التجارة بین البلدین إلي 5 ملیارات دولار، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال رضوی، الإثنين، إن بعض المشاكل الفنية، وعدم وجود قنوات لنقل الأموال بین البلدین، يعوق تنفيذ هذا الاتفاق، ويعرقل تطویر العلاقات التجاریة بین البلدين.

وأضاف: "رغم أن المصرفین المركزیین فی إیران وباكستان وقعا اتفاقا بشأن المعاملات المالیة فی عام 2017، إلا إن المشاكل المصرفیة بین البلدین لا تزال قائمة".

وارتفعت صادرات إیران إلى باكستان بنسبة 61% فی الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضی.

وأشار رضوی إلى أن باكستان والصین والإمارات العربیة المتحدة والعراق وأفغانستان وكوریا الجنوبیة والهند وتركیا، أهم البلدان المستوردة للمنتجات الإیرانیة.

ولفت إلى وجود ضغوط من بعض دول المنطقة وخارجها، لمنع توسیع العلاقات بین البلدین، بین طهران وإسلام أباد، مؤكدا على ضرورة تنفیذ بنود اتفاقیة التجارة التفضیلیة لتوسیع العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین إیران وباكستان.

وتشمل أهم صادرات باكستان إلى إیران المحاصیل الزراعیة والجلود والادوات الریاضیة والمعدات الطبیة والمنسوجات، فیما تصدر إیران الي باكستان المواد الكیمیائیة والبلاط والسیرامیك والزعفران والمنتجات الصیدلانیة والفواكه المجففة والعصائر والشوكولاته والعسل وغیرها من المنتجات الغذائیة.