الكويت تحاصر "الأموال المشبوهة" بـ104 تدابير احترازية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لها، أصدرت 104 تدابیر احترازیة، ضد عدد من الشركات المخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013.

وأضافت الوزارة في بیان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" الإثنین، أن التدابیر تتضمن توجیھات وإنذارات كتابیة لـ9 شركات عقاریة، وإنذارا لشركة صرافة وآخریین لشركتي مجوھرات في شهر يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت أن التدابیر، شملت أیضًا، أمرًا يلزم 55 شركة عقارية، و4 شركات صرافة، و4 شركات تأمین، و25 شركة مجوھرات، باتباع إجراءات محددة لتوفيق أوضاعها مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وذكرت وزارة التجارة، أن التدابير التي اتخذتها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، جاءت قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 52 طلبا لتأسیس شركات، خلال يوليو/ تموز الماضي، منھا 35 شركة عقاریة، وشركة صرافة واحدة، و16 شركة مجوھرات.

وقالت الوزارة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال، طبقت تدقیقا مكتبیا على 70 رخصة، منها 40 شركة عقاریة و3 شركات صرافة و26 شركة مجوھرات، كما قامت بالتدقیق میدانیا على 5 منشآت تجاریة لنشاط العقار.