إجراءات سعودية لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بالتعاون مع ووزارة الاتصالات، خدمة المدفوعات الرقمية في المملكة، ضمن خطتها الرامية إلى التحول نحو مجتمع غير نقدي، وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في المجتمع السعودي.

ووفقا لبيان على حساب مؤسسة النقد على "تويتر"، تهدف الخدمة إلى تسهيل عمليات الدفع والشراء، من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية عبر الجوال.

وتتوافر الخدمة في الوقت الحالي لدى 5 بنوك محلية، هي الجزيرة والراجحي والإنماء والرياض والبنك السعودي الفرنسي، عبر الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" (النسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة).

وتستهدف "مدى" اتاحة الخدمة مستقبلا من خلال كافة البطاقات المصدرة من البنوك السعودية.

ولتفعيل الخدمة يقوم المستخدم بتحميل تطبيق "مدىpay"، والتأكد من دعم الجهاز لتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، بعد ذلك يقوم بإضافة بيانات البطاقة على التطبيق، ليتمكن المستخدم من تنفيذ عملياته الشرائية، ولا يتطلب ذلك القيام بتفعيلها من البنك.

وبدأت "ساما" خطة طموحة مع إطلاق الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" لدعم وتعزيز بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة من خلال استراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة التي تتبناها المؤسسة لتحقيق هدفها الاستراتيجي، المتمثل في الحد من التعاملات النقدية.