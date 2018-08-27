23 ألف سيدة أعمال إماراتية يدرن 13.6 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن مجالس سيدات الأعمال، تلعب دوراً ملموساً في تنشيط الحياة الاقتصادية بالدولة، حيث يصل عدد سيدات الأعمال الإماراتيات لحوالي 23 ألف سيدة، يدرن مشروعات تتجاوز قيمتها 13.6 مليار دولار، ويشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.

جاء ذلك خلال ندوة، نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تحت شعار "المرأة على نهج زايد" في إطار الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية الموافق 28 أغسطس/آب من كل عام.

وأضاف الشحي في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن المرأة الإماراتية، تتمتع حاليا بنسب تمثيل مرتفعة في الحكومة، حيث تستحوذ المرأة على نحو 66% من القوة العاملة في القطاع الحكومي، 30% منهن في مراكز قيادية مرتبطة باتخاذ القرار.

وأشار إلى أن تلك المؤشرات تعكس المكانة التي تحتلها المرأة الإماراتية وأنها شريك أساسي في تنمية وتطوير المجتمع، وأن كفاءتها في مختلف ميادين العمل، كان له أثر ملموس في تعزيز مكانة الدولة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية، مشددًا على حرص الإمارات على تعزيز التوازن بين الجنسين، وطرح فرص متساوية أمام المرأة والرجل في مختلف ميادين العمل الحكومي والخاص.

من جانبه، قال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن قيادة الدولة، مستمرة في دعم المرأة عبر سن التشريعات وإطلاق المبادرات التي تدعم مسيرتها وتعزز مساهمتها في الارتقاء بأداء الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن المرأة الإماراتية تشكل حاليا، أكثر من ثلث عدد موظفي غرفة دبي، حيث تساهم بشكل بارز في تحقيق أهداف الغرفة بخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته بالأسواق العالمية.

وبدورها، قالت الدكتورة رجاء القرق رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، إن تأسيس المجلس، شكل مظلة لسيدات الأعمال لتنمية أعمالهن وتطويرها والمساهمة في تحفيز مسيرة تمكين المرأة وتوفير كافة التسهيلات والخدمات التي تعزز مساهمة المرأة وسيدات الأعمال في المجتمع.

وتتوقع القرق أن يصل عدد أعضاء مجلس سيدات أعمال دبي إلى رقم 1000، بنهاية العام الجاري.

وعقدت الندوة في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي وبحضور أبرز القيادات النسائية الإماراتية، اللواتي استعرضن تجاربهن الرائدة في ممارسة الأعمال