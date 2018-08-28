بالأرقام.. ارتفاع التضخم في السعودية يوليو 2018

تعرَّف على قيمة الثروة النفطية في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين "التضخم" في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو/تموز بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 6.7%، والتي تمثل 18.87% من الوزن النسبي للمؤشر، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت هيئة الإحصاء السعودية إن التضخم في المملكة لشهر يوليو/تموز الماضي، سجل ارتفاعا بـ0.1% على أساس شهري، ليبلغ المؤشر 107.5 نقطة، مقابل 107.4 نقطة بنهاية يونيو/حزيران 2018.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مجموعة النقل بـ10.4%، ويمثل هذا القطاع 9.95% من المؤشر، كما زادت المطاعم والفنادق بنسبة 7.6% وتمثل 6.07% من المؤشر، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2% مقارنة بشهر يوليو 2017.

في المقابل انخفضت تكلفة الملابس والأحذية بـ8.3% على أساس سنوي، وتمثل 6.23% من المؤشر.

وارتفعت 6 قطاعات على أساس شهري، من أصل 12 قطاع يحسب على أساسها المؤشر، منها الترفية والثقافة بنسبة 1%، والأغذية والمشروبات بـ0.9%، والمطاعم والفنادق بـ0.5%.

وعلى جانب آخر تراجعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.5% في يوليو/تموز على أساس شهري.