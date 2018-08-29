تقرير: الثقة في الاقتصاد التركي تهوي لأدنى مستوى منذ 2009

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف معهد الإحصاءات التركي، الأربعاء، أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع، في أغسطس/آب الحالي، بنسبة 9%، مقارنة بشهر يوليو/تموز، مسجلا 83.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2009، فيما لازالت خسائر الليرة التركية تتفاقم مقابل الدولار.

وأرجع معهد الإحصاءات، في بيان، سبب انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى تراجع مؤشرات ثقة المستهلكين والقطاع العقاري والخدمات وتجارة التجزئة والبناء إلى 68.3 و 96.3 و 88 و 93.4 و 68.8 في أغسطس/آب على التوالي.

وكان مؤشر لقطاع العقاري الوحيد فوق حاجز الـ100 نقطة، لكنه تراجع في شهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 5.1% إلى مستوى 96.3 نقطة.

وبحسب منهجية المؤشر تكون النظرة متفائلة عندما يتجاوز حاجز المئة وتكون متشائمة دون هذا الرقم.

وفي سياق متصل، واصلت العملة التركية "الليرة" تراجعها في معاملات اليوم الأربعاء، لتتداول عند مستوى 6.3 ليرة للدولار، مقارنة مع 6.2 ليرة للدولار، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك مع استمرار الخلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا.

وخسرت العملة التركية، خلال العام الجاري حوالي 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وفي محاولة لدعم الاقتصاد التركي بعد انهيار العملة أبرم البنك المركزي التركي مؤخرا اتفاقية مع نظيره القطري حول مبادلة العملات (Swap Agreement)، كخطوة أولى لتنفيذ حزمة استثمارات بين أنقرة والدوحة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.