"أستون مارتن" سيارة "جيمس بوند" المفضلة تقترب من بورصة لندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- تخطط "أستون مارتن" الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وقالت أستون مارتن - السيارة المفضلة لنجم السينما العالمية جيمس بوند- إنها تهدف لإدراج أسهمها في بورصة لندن في وقت لاحق من العام الجاري، في خطوة بارزة لإحياء العلامة التجارية البريطانية.

كانت شركة صناعة السيارات الفاخرة درست خطوة الاكتتاب العام، لكن توقيت وموقع الإدراج ظل لفترة طويلة غير محدد.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إن القرار النهائي بشأن المضي قدمًا في الاكتتاب العام في لندن سيكون حول 20 سبتمبر.

ظهرت سيارات أستون مارتن بشكل منتظم في أفلام ضابط المخابرات البريطاني الخيالي "جيمس بوند".

ومع التوجه للطرح العام في البورصة، تراهن الشركة على أن قصة نموها ستساعد المستثمرين بالتغلب على المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة على السيارات الأجنبية والاضطراب الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.