السعودية تمنح الرخصة السينمائية الرابعة إلى "لوكس" للترفيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سلم عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الأربعاء، الرخصة التشغيلية الرابعة لـلسينما وذلك لـشركة لوكس للترفيه بالتحالف مع مجموعة "الحكير" للسياحة والتنمية، و"سينابوليس" العالمية، ومجموعة "الطائر".

وأفاد بيان لوزارة الإعلام السعودية أن هذه التحالفات تسعى لإنشاء 300 شاشة عرض بمواقع متعددة في 15 مدينة ومحافظة خلال 5 سنوات.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وافق في 11 ديسمبر/كانون أول 2017، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض، بهدف دعم القطاع السينمائي لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 .

وفازت شركة "أيه إم سي" ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بأول رخصة لافتتاح وتشغيل صالات السينما في المملكة في أبريل/نيسان الماضي، فيما فازت شركة فوكس سينما التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، بالرخصة الثانية، أما الرخصة الثالثة فكانت من نصيب تحالف "مجموعة الراشد -امباير سينما".

وقال وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، حينها، إن منح هذه الرخصة يتيح فرصاً استثمارية مهمة لمشغلي دور العرض السينمائي، خاصة وأن السوق السعودية كبيرة، ومعظم سكان المملكة دون سن الثلاثين، وهم يتوقون لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم في وطنهم.

وأضاف أن افتتاح دور السينما سيساعد في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال الاحتفاظ بالإنفاق الأسري محلياً، إضافة إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة في المملكة.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030.

وتستهدف رؤية المملكة 2030، رفع الإنفاق السعودي السنوي على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9% من إجمالي إنفاق العائلات السعودية حالياً إلى 6% بحلول عام 2030.