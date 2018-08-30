عدد القضايا التجارية بالمحاكم السعودية يتضاعف خلال عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قفز عدد القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية في السعودية بنسبة 99% خلال الفترة من 21 سبتمبر/أيلول 2017 – وحتى أغسطس/آب 2018، لتصل إلى 30.1 ألف قضية، وفقا لبيانات صادرة عن وزراة العدل السعودية، الخميس.

وقامت السلطات السعودية، بفصل اختصاصات القضاء التجاري عن محاكم ديوان المظالم، وافتتحت ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام في أكتوبر/تشرين أول 2017.

وبحسب بيانات وزارة العدل، استحوذت المحكمة التجارية بالرياض على 33% من عدد القضايا، بـ 9969 قضية مرتفعة بنسبة 76% مقارنة بالعام الأسبق، تليها المحكمة التجارية بجدة 6421 قضية بنسبة 21%، ثم المحكمة التجارية بالدمام 4432 قضية.

واتخذت وزارة العدل، حزمة من القرارات بشأن القضاء التجاري، لضمان سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته، من أهمها إضافة مادة تحدد تحدد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز ثلاث جلسات.

وجاءت قضايا البيع والإجارة والتوريد في المركز الأول من حيث نوع القضية بعدد 14.2 ألف قضية، أما قضايا الشركات فجاءت في المركز الثالث بنسبة 9%.