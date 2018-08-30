إثيوبيا: موظفو سد النهضة مضربون منذ 3 أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن موظفو سد النهضة في إثيوبيا، إضرابهم العام منذ ثلاثة أيام وذلك مطالبين بزيادة برواتبهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وذكر تقرير الوكالة أنه وفي "اتصال مع التليفزيون الاثيوبي قال الموظفون إنهم وضعوا بصماتهم في هذا المشروع القومي ولكن المقاول لم يقدم لهم زيادة الرواتب وما أدى الى عبئ كبير في حياتهم".

ونقل التقرير على لسان المدير العام للمشروع، إفريم ولد كيدان، قوله: "إن موظفي المؤسسة كانوا قد قاموا بإضراب عام خلال الأيام الثلاثة الماضية وأن المناقشات تجرى لحل المشكلة مع المقاولين ومع العمال ويأمل أن يرجع العمال الى عملهم بعد الظهر".

ويذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد تطرق لملف سد النهضة الأسبوع الماضي، قائلا: "إن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان قد تم تخطيطه، للانتهاء في 5 سنوات، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع؛ وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية)".