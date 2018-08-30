بريطانية تتولى منصبا قياديا بمشروع "نيوم".. تعرف عليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت إدارة مشروع "نيوم" السعودي، تعيين البريطانية، أرادانا كوالا، في منصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في المشروع، الذي تعول عليه المملكة، في جعل اقتصادها أكثر تنوعا، بدلا من اعتماده على النفط، ضمن تطلعات طموحة لرؤية 2030 السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم" نظمي النصر، عبر الحساب الرسمي للمشروع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء: "سنعمل مع السيدة أرادانا لتصبح نيوم وجهة سياحية عالمية استثنائية بمعايير المستقبل".

وفي تغريدة سابقة، قالت إدارة مشروع نيوم، إنها ستعلن قريباً عن تكوين مجلس "نيوم" الاستشاري والذي يضم فريقاً من نخبة العقول والخبراء الرائدين في العالم، لتقديم الاستشارة في صناعة وتطوير المستقبل.

ووفقا لموقع رابطة السفر لآسيا والمحيط الهادئ، فإن أرادانا كوالا، ذات الأصول الهندية، قد درست الاستثمار العقاري الفندقي في جامعة كورنل في نيويورك، ثم حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Ecole hôtelière de Lausanne" السويسرية.

وعملت كوالا، التي لديها أكثر من 17 عاما من الخبرة في مجال السياحة، في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "APTAMIND" وهي شركة عالمية تقدم استشارات لعملاءها في مجال الاستثمار الفاخر في صناعة السفر والسياحة والضيافة، كما تشغل عضوية مجلس إدارة "منتدى السياحة العالمي بلوسرن".

واشتغلت كوالا في في شركة "جونز لانغ لاسال"، وهي إحدى أكبر شركات إدارة الأموال في العالم, وتقدم خدمات استشارية في مجالي الفندقة والضيافة.

يذكر أن مشروع "نيوم" هو منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، السعودية والأردن ومصر، ويقع في الشمال الغربي للمملكة، ويعتبر وجهة سياحية وحيوية جديدة، على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع وبامتداد 460 كم على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة.