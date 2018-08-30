ترامب يستثني دولا من رسوم الصلب والألومنيوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، أن رئيس البلاد، دونالد ترامب، وقع وثيقة تسمح بإعفاء دول كوريا الجنوبية، والبرازيل، والأرجنتين، من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سابقا، على وارداتها من الصلب والألومنيوم.

ووفقا لبيان الوزارة على موقعها، فإنه "يمكن للشركات المحلية، طلب استثناءات لمورديها من هذه الرسوم، استناداً إلى عدم كفاية كميات الصلب أو الألومنيوم المنتجة محليا، أو ضعف جودتها، وفي مثل هذه الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة، وعدم استحقاق أي رسوم".

وفرض ترامب رسوما جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم بنسب 25 % و 15% بدعوى حماية الصناعة المحلية، حسب بيان وزارة التجارة الأمريكية، ودخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ على أغلب البلدان في 23 مارس/آذار الماضي.

وتمكنت الشركات في السابق، من التقدم بطلب استثناء من التعريفات، حيث لم يتمكن المنتجون الأمريكيون، من توفير منتج معين بجودة أو كمية كافية، أو إذا كانت هناك مخاوف أمنية وطنية أخرى.