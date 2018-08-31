رئاسة تركيا تقرر خفض ضريبة ودائع الليرة وزيادتها على العملات الأجنبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت الرئاسة التركية، الجمعة، قرارا يقضي بخفض قيمة الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وزيادتها على ودائع العملات الأجنبية، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وذكرت تقرير الأناضول أن القرار ينص على "خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية، وتصفيرها على الودائع التي يتجاوز أجلها السنة.. وزيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية، وخصم 20 في المئة على الحسابات التي يصل أجلها 6 شهور".

ويذكر أن هذا القرار يأتي بعد تعرض العملة التركية لضربة تراجع فيها سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، إثر العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية على عدد من البضائع التركية وهي الخطوة التي ردت عليها الحكومة التركية بالمثل.