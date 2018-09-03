الصين تعزز نفوذها في أفريقيا بـ60 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج،الإثنين، أن بلاده، ستقدم تمويلا بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار لدول قارة أفريقيا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال خلال كلمته بالحفل الافتتاحي لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، إن التمويل سيقدم في شكل مساعدات حكومية، واستثمارات وتمويلات من جانب مؤسسات مالية وشركات.

وأوضح الرئيس الصيني، أن المنح والقروض الميسرة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، وخطوط ائتمان بقيمة 20 مليار دولار، مشيرا إلى إقامة صندوق خاص لتمويل التنمية بقيمة 10 مليارات دولار، وآخر خاص لتمويل الاستيراد من أفريقيا بقيمة 5 مليارات دولار.

وأضاف: "تم تشجيع الشركات الصينية على إقامة استثمارات في أفريقيا بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة".

وكشف بينج، أن الصين ستعفي دولا أفريقية محددة، من ديون مستحقة في شكل قروض بدون فائدة تستحق بنهاية 2018، موضحا أن الإعفاء سيُمنح للدول الأفريقية الفقيرة والمثقلة بالديون، التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين.

وشدد الرئيس الصيني، على ان بلاده ستحمي بحزم الاقتصاد العالمي المفتوح، ونظام التجارة متعدد الأطراف، بينما ترفض الحمائية التجارية والأحادية.

وتطرق خلال كلمته إلى مفهوم بناء مجتمع صيني أفريقي أقوى، داعيا إلى بناء مجتمع صيني أفريقي ذي مستقبل مشترك يتحمل المسؤولية ويسعى للتعاون المربح للجميع ويتمتع بالازدهار الثقافي ويضمن الأمن.

شارك في المنتدى رؤساء وممثلين عن 53 دولة تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين.