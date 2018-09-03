قطر تبيع النفط والغاز لتركيا بأسعار مخفضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقع تركيا وقطر، الثلاثاء، على اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (TEOA)، التي تعتبر إحدى اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة الشاملة والواسعة بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، الإثنين، أن الوزيرة روهصار بكجان، ووزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني، سيلتقيان غدا في العاصمة أنقرة، للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية، إلى تحرير شامل في تجارة السلع والخدمات، وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال توفير مشتقات النفط والغاز الطبيعي بأسعار أرخص.

وتشمل الاتفاقية، مجالي الاتصالات والخدمات المالية، ومن شأنها أن تحقق قفزة فيما يتعلق بخفض العجز في الحساب الجاري لتركيا، وجذب رؤوس الأموال القطرية إلى البلاد.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر، في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 611 مليون دولار، والواردات 195 مليون دولار.

بينما تولى المقاولون الأتراك، تنفيذ 137 مشروعا بقيمة إجمالية 14.8 مليار دولار، في قطر حتى الآن.

وأعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، أن بلاده ستستثمر في تركيا 15 مليار دولار بشكل مباشر.