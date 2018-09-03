تدهور الليرة يقفز بالتضخم التركي لأعلى مستوى في 15 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الإثنين، أن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 17.9% بنهاية شهر أغسطس/آب، وذلك على أساس سنوي، ليصل بذلك مؤشر أسعار المستهلكين التركي لأعلى مستوياته في قرابة 15 عاما، في ظل التدهور الكبير الذي تعرضت له الليرة الشهر الماضي.

ووفقا لبيانات المعهد، ارتفعت معدل التضخم على أساس شهري، بنسبة 2.3% في أغسطس/آب، مقارنة بشهر يوليو/تموز 2018. من جانبه، أكد البنك المركزي التركي، في بيان، الإثنين، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الأسعار، وتعديل السياسة النقدية في الاجتماع المقبل، خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة المتعلقة بالتضخم، "تدفع لتعديل السياسة النقدية".

وتأتي القفزة الكبيرة في معدل التضخم، بدعم من ارتفاع مجموعة الطعام والمشروبات الغير كحولية بمعدل سنوي بلغ 19.75%، وهي أثقل المجموعات من حيث الوزن النسبي على المؤشر بواقع 23%.

وزادت مجموعة النقل بأعلى معدل سنوي بين مكونات المؤشر 27.1% وتحتل المركز الثاني بالوزن النسبي للمؤشر بـ17.5%، كما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بواقع 16.3% وتمثل قرابة 15% من مؤشر أسعار المستهلكين التركي.

وفي المقابل تراجعت أسعار الملابس والأحذية وحيدة بنحو 1.6% على أساس شهري، بينما ارتفعت بـ13.6% على أساس سنوي.

وخسرت الليرة التركية قرابة 43% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، وتعرضت لانخفاض كبير، عقب إعلان واشنطن مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين عقب رفض الأولى إطلاق سراح قس أمريكي يشتبه أنه ضالع في محاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.