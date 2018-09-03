الإفراج عن ملياردير صيني يواجه تهماً جنسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت سلطات ولاية مينيسوتا الأمريكية سراح الملياردير الصيني ريتشارد ليو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الصينية "JD.com"، عقب اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة جنسية.

وقالت الشركة، في بيان صدر، الأحد، إن "ليو اتٌهم زورا، بينما كان في رحلة عمل في الولايات المتحدة، حيث أن الشرطة لم تجد أي أدلة وأن ليو سيواصل رحلته حسبما كان مخطط لها".

وتم إطلاق سراح ليو بدون كفالة، مساء السبت، وفقا لمتحدث باسم وزارة الشرطة مينيابوليس جون إلدر، مضيفا أنه تم التحقيق معه ولكن لم يتم تقديم أي شكوى رسمية، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ويعتبر " JD.Com " ثاني أكبر موقع تسوق الكتروني في الصين بعد "علي بابا"، أسسه ليو قبل حوالي عقدين، وتم إدراجها في بورصة ناسداك، في 2014، لتنمو قيمتها بعد ذلك إلى نحو 45 مليار دولار.

وتمتلك وول مارت حصة قدرها 10% من " JD"، كما تمتلك 18% من عملاق التكنولوجيا الصيني "تينسنت".

ويستحوذ "ليو" على 16٪ من أسهم الشركة، كما يسيطر على قرابة 80٪ من حقوق التصويت، مما يمنحه نفوذاً كبيرا على القرارات الرئيسية.

ولدى " JD" خطط طموحة لاقتحام الأسواق الغربية، وحسب تصريحاته لصحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق من هذا العام فأن " JD" تخطط لتحدي "أمازون" في أوروبا في مستهل عام 2019.

وتمتلك الشركة الصينية مركزًا للأبحاث في وادي السليكون، يركز على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وفقًا لموقعها الإلكتروني.