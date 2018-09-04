السعودية تمنح شركة أمريكية أكبر عقد نفطي في 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-وقعت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء،عقداً منحت بموجبه شركة بيكر هيوز الأمريكية، التابعة لشركة جنرال اليكتريك، لتقديم خدمات متكاملة واسعة النطاق لحقل مرجان النفطي .

وقالت أرامكو، في بيان على موقعها الالكتروني، إن المشروع الذي حصلت عليه "بيكر هيوز"، هو الأول من بين ثلاثة مشاريع، للتّوسع في الحقول البحرية بالمملكة، فضلًا عن كونه أكبر مشاريع أرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج هذا العام.

وبموجب العقد، ستقوم "بيكر هيوز" بتزويد أرامكو السعودية بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو، محمد القحطاني: "يعتبر حقل مرجان النفطي من أهم مشاريع التنقيب والإنتاج لهذا العام، وسيساهم في تعزيز إنتاج النفط في المملكة والمحافظة على زخمه، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعد "بيكر هيوز" شريك يمتلك الكفاءة والتقنية في مجال الحفر البحري".

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة بيكر هيوز، لورينزو سيمونيلي إن حقل مرجان البحري يتضمن حفر عددًا كبيرًا من الآبار، ويتطلب مشروع التوسعة تقنيات موثوقة وعالية الكفاءة مع قدرات رقمية كبيرة تضمن سلاسة العمليات.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في توسعة الحقل خلال شهر سبتمبر/ايلول الجاري.