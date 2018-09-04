"موديز" تتوقع إصدار صكوك بـ100 مليار دولار في 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN -- توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تصل قيمة إصدارات الصكوك عالميا من 90 إلى 100 مليار دولار في عام 2018، وذلك تماشياً مع مستويات الإصدار لعام 2017.

وقالت الوكالة في بيان الثلاثاء، حصلت "CNN" على نسخة منه، إنها تتوقع استقرار سوق إصدار الصكوك، إلى حد كبير خلال عام 2018، رغم حدوث انخفاض بنسبة 12٪ في حجم إصدارات النصف الأول من عام 2018 لتصل إلى 55 مليار دولار.

وعزت "موديز" تراجع إصدارات الصكوك بالنصف الأول من 2018، إلى انخفاض حجم الاصدارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل إصدار منتظم من الهيئات الحكومية والشركات في ماليزيا وإندونيسيا.

من جانبه، قال نيتيش بهوجناغاروالا، نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أول في وكالة موديز، "نحن نتوقع استمرار نمو حجم إصدارات الصكوك على المدى الطويل، نظراً لقيام الحكومات في أسواق التمويل الإسلامي الأساسية، بتحويل مزيج التمويل الخاص بها، إلى مجموعة من الأدوات التقليدية والإسلامية".

وأشارت "موديز" إلى أن سوق الصكوك ستتلقى دعما، من إطلاق برنامج المتداولين الرئيسيين في يوليو/تموز 2018 للصكوك الحكومية في المملكة العربية السعودية، وبدء تداول الصكوك في البورصة التركية في أغسطس/آب 2018.

ويعمل إصدار الصكوك الخضراء في ماليزيا وإندونيسيا على تسريع نمو سوق الصكوك، إذ تسعى الحكومات في البلدين، إلى الدفع بأجندة السياسة المستدامة، من خلال جذب رؤوس الأموال الخاصة في مشاريع البنية التحتية منخفضة الكربون والمقاومة للمناخ.

وتم إصدار الصكوك الخضراء الأولى في العالم في عام 2017 في ماليزيا، وكشفت حكومة إندونيسيا النقاب عن أول صكوك خضراء سيادية في فبراير/شباط 2018، حيث جمعت 1.25 مليار دولار.

ويمكن أن تشجع الإصدارات الماليزية والإندونيسية السابقة جهات إصدار أخرى على دخول سوق الصكوك الخضراء، وخاصة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن صناعة النفط.