تركيا تسحب 2.5 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي في 10 أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت بيانات رسمية، أن تركيا سحبت 2.5 مليار دولار، من الاحتياطي النقدي الأجبني في 10 أيام فقط، خلال الفترة من 20 أغسطس/آب الماضي، وحتى 31 من نفس الشهر.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي، الخميس، أن احتياطي النقد الأجنبي في تركيا هبط إلى 70.4 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات.

وتعرضت الليرة التركية لخسائر حادة مقابل الدولار، منذ بداية العام الجاري، إلا أن الخسائر تفاقمت بشدة خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضاعفة رسوم واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمونيوم المستورد من تركيا، على خلفية احتجاز السلطات التركية القس الأمريكي أندرو برانسون، والذي تطالب واشنطن بالإفراج عنه، إلا أن تركيا ترفض ذلك، وتتهمه بالتورط في محاولة الانقلاب في تركيا.

وتعاني تركيا من ارتفاع في معدلات التضخم، وانخفاض حاد في عملتها التي خسرت نحو 43% أمام الدولار منذ بداية العام، فيما زاد التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 17.9% في نهاية أغسطس/آب.

وقال المركزي التركي أنه سيتخذ الخطوات الازمة لكبح جماح التضخم، وعادة ما ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة في حالات مشابهة.