قطر تعلن استثمار مليارات الدولارات في الاقتصاد الألماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- كشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تخطط لضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات يورو (11.64 مليار دولار) في الاقتصاد الألماني خلال الـ5 سنوات المقبلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقال الشيخ تميم، خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى قطر- ألمانيا للأعمال والاستثمار المنعقد الجمعة في العاصمة برلين، "تعبيرا عن ثقتنا في قوة الاقتصاد الألماني وبأهميته والاستثمار فيه، أعلن عزم دولة قطر ضخ استثمارات جديدة لتكون إضافة أخرى لاستثماراتنا الناجحة في ألمانيا".

وأوضح، أن التجارة بين البلدين تضاعفت إلى نحو 2.8 مليار يورو، رغم تراجعها بنسبة قليلة العام الماضي.

من جانبها، رحب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال المؤتمر بالاستثمارات القطرية في بلادها، قائلة "مساهمات قطر في الاقتصاد الألماني مرحب بها، ويسعدنا ضخ الدوحة 10 مليارات يورو في الاقتصادي الألماني".

وشهد الجانبان خلال المنتدى توقيع اتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال القطري الألماني بين رابطة رجال الأعمال القطريين والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ألمانيا.

ويبلغ حجم الاستمارات القطرية في ألمانيا أكثر من 25 مليار يورو، منها 17% من أسهم شركة فولكس فاجن للسيارات، و11% من الأسهم الممتازة للشركة ذاتها، بما يعادل 12 مليار دولار، إضافة إلى امتلاك الدوحة حصة 3% من شركة سيمنز العملاقة، بحسب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خليفة بن جاسم بن آل ثاني