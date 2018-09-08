ما حكاية "سلطان الذهب" الذي تحاكمه إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت السطات القضائية في إيران، السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف اعلاميا باسم "سلطان المسكوكات الذهبية"، والذي تتهمه السلطات في طهران بالتلاعب بأسعار العملة والذهب في السوق المحلية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، مثل المتهم حميد مظلومين، الملقب بـ"سلطان المسكوكات" وأربعة متهمين آخرين، من بينهم نجله، أمام محكمة الثورة في طهران اليوم السبت.

واعتقلت شرطة طهران المتهم، مظلومين، في يوليو/تموز الماضي، بعدما تبين أنه قام بعمليات شراء لنحو 2 طن من المسكوكات الذهبية، وتلاعب بأسعار السوق.

وقال مساعد النائب العام بالعاصمة طهران، إن المتهم له نشاط ملحوظ منذ سنوات بسوق المسكوكات الذهبية، وسبق أن تم اعتقاله من قبل وزارة الامن بتهمة التلاعب بالأسعار.

وبيّن مساعد النيابة العامة أن مديرا سابقا بالبنك المركزي، قدم خدمات بعد تقاعده للمتهم حميد مظلومين، مشيرا إلى أن النيابة العامة تجرى تحقيقا بهذا الخصوص.

وفقا لتصريحات قائد قوى الأمن الداخلي للعاصمة طهران، العميد حسين رحيمي، فإن القبض على مظلومين، جاء بعد ثبوت تلاعبه بأسعار السوق، وجمع 2 طن من المسكوكات الذهبية خلال 10 شهور.

وأوضح رحيمي، أن القبض على "سلطان المسكوكات الذهبية"، جاء بعد تحريات استمرت نحو 4 شهور، حيث كان يتلاعب بالسوق كيف يشاء عبر رفع وخفض الاسعار.

وبيّن أن الموقوف الذي يبلغ من العمر 58 عاما، وبحسب 500 دليل ضده، كان له دور اساسي في عمليات مضاربة المسكوكات الذهبية، وكان يجند افرادا لجمعها بأي سعر من السوق.