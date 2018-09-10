"قطر" تزود الصين بالغاز لمدة 22 عاماً

​دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- -كشفت شركة قطر غاز، الأثنين، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد، مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة، التابعة لشركة بتروتشاينا، وذلك لتزويد الصين بحوالي 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

وقال بيان صدر الإثنين عن "قطر غاز"، إنه بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد حتى العام 2040، ستقوم قطر غاز بتزويد الغاز الطبيعي المسال، إلى محطات استقبال مختلفة عبر الصين من مشروع "قطر غاز 2"، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وإكسون موبيل وتوتال.

وسيتم تسليم أول شحنة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر سبتمر/أيلول الجاري.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، إن "الاتفاقية الموقعة مع جمهورية الصين الشعبية، وشركة بتروتشاينا، تؤكد قدرة قطر على ضمان أمن الطاقة للدول المختلفة، ولاسيما دول آسيا".

وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، "يعد هذا الاتفاق إنجازاً هاماً لقطرغاز، التي تسعى لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هذه الاتفاقية طويلة الأمد ستعزز العلاقة القائمة بين قطرغاز وشركة النفط الصينية "بتروتشاينا" على المدى الطويل، حيث من المتوقع أن تصبح الصين واحدة من أكبر أسواق الغاز في العالم".

وتتيح هذه الاتفاقية المرونة في تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى مختلف محطات الاستقبال عبر الصين، بما في ذلك محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال، في داليان، وجيانغسو، وتانغشان، وشنتشن، وذلك من خلال استخدام أسطول قطرغاز المكون من 70 ناقلة من طراز الناقلات التقليدية والكيو-فلكس والكيو-ماكس.

تُعد قطرغاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 77 مليون طن سنوياً، أما شركة بتروتشاينا المحدودة، فتعد أكبر مورّد للغاز في الصين، حيث وفرت 66% من الطلب المحلي في العام 2017.

ومن المتوقع أن تصبح الصين أحد أكبر أسواق الغاز في العالم، حيث ارتفع معدل استهلاك الغاز في الصين بنسبة 15% عام 2017 مع زيادة في واردات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40%.