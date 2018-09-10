أول وافد لسوق الأسهم السعودية في 2018 يخذل المستثمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- -شهدت سوق الأسهم السعودية، الإثنين، إدراج وبدء تداول سهم "وقت اللياقة"، والذي يعد أول سهم يتم إدارجه في السوق السعودية، منذ بداية العام الجاري 2018.

وأنهى السهم أولى جلسات تداوله بالسوق، متراجعا بنسبة 1.9% ليغلق عند سعر 51 ريالا، (13.6 دولار)، مقابل سعر طرح بلغ 52 ريالا .

وقال محلل الأسواق المالية، أحمد الرشيد، لـCNN العربية، إن حركة سهم "وقت اللياقة" في أول تعاملاته اليوم، تأثرت بعمليات جني الأرباح التي تشهدها السوق السعودية خلال الفترة الحالية.

وأضاف: "تقيمات السوق لأسعار الأسهم، اختلفت نوعا ما من وقت الاكتتاب في طرح لجام عن الوقت الحالي، الأمر الذي تسبب في ضعف طلبات الشراء على السهم".

وطرحت شركة "لجام الرياضية"، واسمها التجاري "وقت اللياقة"، 15.7 مليون سهم، للاكتتاب بسعر 52 ريالاً للسهم، موزعة بواقع 90% للمؤسسات، و10% للأفراد، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 245%.

ولجام الرياضية هي أكبر مشغل للمراكز الرياضية في السعودية والشرق الأوسط، تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة"، حيث تدير 112 مركزاً رياضياً، منها 108 مراكز رياضية في 23 مدينة بالمملكة العربية السعودية و4 مراكز رياضية في الإمارات.

وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 12% إلى 72.5 مليون ريال مقابل 82.5 مليون ريال عن نفس الفترة من 2017، بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.