الاقتصاد التركي ينمو بأقل وتيرة خلال عام ونصف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تراجعت وتيرة نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني للعام 2018، وانخفض لأقل مستوى منذ عام ونصف مسجلاً 5.2% فقط على أساس سنوي بنهاية يونيو/حزيران.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة الإثنين، تراجع معدل نمو الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام 2018 نقطتين مئويتين ليبلغ 5.2% مقابل 7.3% خلال الربع الأول.

وأظهرت البيانات انخفاض القيمة المضافة بالقطاع الزراعي التركي بمعدل 1.5%، مقابل نمو قطاع الصناعة بـ4.3%، وقطاع البناء بـ0.8% فقط، وقطاع الخدمات بـ8%.

وشهدت تركيا في الربع الثاني ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 6.3%، كما زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة بنسبة 7.2%، وزادت صادرات السلع والخدمات خلال الربع الثاني من العام الجاري بـ4.5%، فيما ارتفعت الواردات 0.3%.

وتعافت الليرة في الآونة الأخيرة من تراجعات قياسية سجلتها أمام الدولار بعدما ضاعفت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألومنيوم، عقب رفض إدارة رجب طيب أردوغان الإفراج عن قس أمريكي معتقل لاشتباه ضلوعه في عملية الإنقلاب الفاشلة في تركيا.

وارتفعت معدلات التضخم في تركيا في أغسطس/آب إلى نحو 18 %، وهو أعلى معدل منذ 15 عاماً، في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 17.9 %، وقال البنك المركزي إنه سيتخذ الإجراءات الازمة لمواجهته، وعادة ما ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.

ومؤخراً، ألزمت تركيا المصدرين بتحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة، في خطوة تهدف إلى دعم العملة المحلية المنهكة.