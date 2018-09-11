إيران تبيع نفطا بـ10 مليارات دولار في 4 شهور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني، الإثنين، أن عائدات البلاد من تصدير النفظ تجاوزت 421.1 تريليون ريال (10 مليارات دولار) في مدة لا تتجاوز 4 أشهر، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "فارس".

وبحسب التقرير، فإن عائدات النفط خلال الفترة من فترة 21 مارس/آذار 2018، حتى 22 يوليو/تموز من نفس العام، حققت قفزة بنسبة 60.7%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2017.

وأرجع خبراء اقتصاديون، ارتفاع عائدات إيران النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي، إلى زيادة أسعار النفط في الاسواق العالمية، حيث زاد متوسط سعر برميل النفط من 50 دولارا في العام الماضي، إلى 60 دولارا للبرميل الواحد هذا العام.

وفي السياق ذاته، اعتبر النائب الأول للرئيس الإيرانية اسحاق جهانغيري، أن ادعاء أمريكا بأنها تعمل على إيصال مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر بأنه "كلام عبثي".

وقال جهانغيري، خلال اجتماعه مع رؤساء الجامعات ومراكز التعلیم العالي والأبحاث، إن أمريكا تسعى إلى إيصال مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر، وفرض الحظر على المصارف وقطاع النقل الايراني للحيولة دون وصولنا إلى المصادر المالية، وكذلك منع وارادات السلع إلى إيران، إلا أن الحكومة وبالرغم من جميع الصعوبات، تعمل على إيجاد حلول لإحباط المخططات الأمريكية.