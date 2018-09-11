هيئة أمريكية تعلق تداول ورقتين ماليتين ترتبطان بعملات رقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التداول على الورقتين الماليتين، "بيتكوين تريكر وون" و"إيثريوم تريكر وون" اعتباراً من 10 لـ20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وعزت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، سبب الإيقاف المؤقت للتداول على تلك الأوراق، إلى الارتباك الذي يعاني منه المتداولون بالسوق فيما يتعلق بتلك الأصول، نظرا لارتباطهما بالعملتين الرقميتين "بيتكوين" و"إيثريوم".

وحذرت الهيئة السماسرة والمتداولين والمشترين المحتملين، من ضرورة الالتزام باللوائح خلال فترة الحظر وإلا عرضوا أنفسهم للمساءلة.

وفقدت عملة "بيتكوين" 53% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، ليتم تداولها عند 6281 دولار اليوم،

وحذرت حكومات بعض الدول من التداول في سوق العملات الرقمية، لأنها ليست آمنة ولعدم مركزيتها، وسط مخاوف من استغلالها في أعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتجارة المخدرات وعمليات الإرهاب، ما انعكس بشكل سلبي على تداولاتها في السوق.

واتجهت بعض الدول بالفعل إلى حظر تداول العملات الرقمية، والبعض حاول البحث عن سبل للسيطرة عليها، والتأكد من حقيقة المتداولين، وأعلنت المملكة المتحدة وكندا أنهما سيتخذان إجراءات قوية من أجل محاربة مستغلي سوق العملات الرقمية.

وفيما حذرت الهيئات الرقابية في السعودية والكويت من التعامل على العملات الإلكترونية، تتجه الإمارات نحو إطلاق عملات مشفرة ومن ثم بورصة لتداولها تحت مظلة هيئة الأوراق والسلع بالدولة، وتعمل الإمارات مع البنك المركزي السعودي على إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين، بحسب تصريحات لمحافظ مصرف الإمارات المركزي راشد المنصوري.