أوبك : إنتاج النفط الإيراني يواصل التراجع

دبي، الإمارات العربية (CNN) – أظهر تقرير منظمة أوبك الشهري الصادر الأربعاء، تراجع انتاج النفط الإيراني بواقع 150 مليون برميل يوميا خلال شهر أغسطس/آب، رغم ارتفاع انتاج النفط الشهري لدول أوبك بواقع 278 مليون برميل ليسجل 32.6 مليون برميل يومياً.

وبذلك يكون إنتاج إيران النفطي قد تراجع للشهر الرابع على التوالي، حسب بيانات أوبك، ليبلغ 3.584 مليون برميل مقابل 3.734 مليون برميل في يوليو/تموز.

وتواجه إيران عقوبات أمريكية على قطاعها النفطي في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وتهدف إدارة ترامب لوقف الصادرات الإيرانية نهائياً، بينما قالت الصين، أكبر مستوردي النفط الإيراني، إنها ستواصل استيراد النفط من طهران، حيث يستحوذ السوق الصيني على نحو 26% من إنتاج إيران.

كما تسعى الهند، ثاني أكبر مستوردي النفط الإيراني، للحصول على استثناء من العقوبات الأمريكية، إذ تمثل وارداتها 23% من صادرات ظهران الإيرانية.

وقال البنك المركزي الإيراني، الثلاثاء، إن صادرات النفط الإيرانية نمت خلال 4 أشهر تنتهي في 22 يوليو/تموز الماضي إلى نحو 10 مليارات دولار، وأرجع خبراء اقتصاديون، ارتفاع عائدات إيران النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي، إلى زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع متوسط سعر برميل النفط من 50 دولارا للبرميل عام 2017، إلى 60 دولارا العام الحالي.

وتراقب الأسواق العالمية أسعار النفط في ظل اقتراب دخول العقوبات الأمريكية على قطاع النفط حيز التنفيذ، وتسعى روسيا لتوقيع اتفاق مستدام مع كبار المنتجين وأوبك في ظل انتهاء اتفاق خفض تخمة المعروض في ديسمبر/كانون الأول.

وواصلت منظمة أوبك خفض توقعاتها لمعدل نمو الطلب على النفط في العام القادم، في ظل ما وصفته بالمخاطر في التوقعات الاقتصادية مما يضيف تحديا جديدا لجهود المنظمة من أجل دعم السوق، فضلا عن التحديات المتنامية في بعض الاقتصادات الناشئة والنامية.