صكوك سعودية بملياري دولار تجمع 5 أمثال قيمتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة المالية السعودية، أن مكتب إدارة الدين العام انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار، طرحتها الوزارة ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالدولار.

وأشارت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أنها تلقت طلبات قيمتها 10 مليارات دولار من مستثمرين دوليين لشراء الصكوك، بما يعني تغطية قيمة الإصدار 5 مرات.

يأتي الإصدار الثاني من الصكوك الدولية السعودية ضمن إستراتيجية وزارة المالية لتطوير أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل بين سندات تقليدية وصكوك.

وقالت الوزارة، إن سداد قيمة الصكوك سيكون بحلول شهر يناير/كانون الثاني من عام 2029 ، أو في تاريخ مقارب له، ليبلغ أجل الصكوك 11 عام و3 أشهر، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 19 سبتمبر/آيلول 2018.

واعتبرت وزارة المالية أن الاقبال على الاكتتاب في الصكوك السعودية يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، الذي اعتبرته قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن للمستثمري في أدوات الدخل الثاب، أي المستثمرين في الأدوات المالية التي تمنح عائدا ثابتا للمستثمرين.

يذكر أن الإصدارات الدولية للسعودية من السندات والصكوك بلغت 50 مليار دولار منذ أن دخلت المملكة أسواق الدين العالمية في العام 2016.

ويبلغ عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة السعودية للعام المالي الحالي نحو 52 مليار دولار.

كان مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية قد أنشأ برنامجا دوليا لإصدار الصكوك في أبريل/نيسان من عام 2017، وكجزء من هذا البرنامج، قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية لتنسيق وترتيب طروحات الصكوك الدولية المقومة بالدولار.