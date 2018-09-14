أردوغان يبين كيف سيستفيد من الهجوم على سعر صرف الليرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الرد على الجهات التي تريد توجيه ضربات لتركيا من خلال سعر الصرف، يجب أن يكون عبر الاستفادة من تقلبات سعر الصرف وتوظيفها في الصادرات، بما ينعكس إيجابا على الإنتاج وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان الجمعة، حيث أضاف وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية مؤكدا على أن بلاده ستتجاوز قريبا جدا تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، مبينا أنها لن تنسى في الوقت نفسه كل من استغل الأزمة (المالية)، ومن قدّم تضحيات خلالها.

وتابع أردوغان قائلا: "ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة يرجع إلى عدم تجاوبنا مع طلبات الولايات المتحدة المخلة بسيادتنا، وهو ما يشير إلى أن المسألة سياسية بحتة.. ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 7 ليرات فجأة في أغسطس / آب بعد أن كان بمستوى ثابت خلال يوليو / تموز، يعد دليلا على محاولة اغتيال اقتصادية بحد ذاتها".

وأضاف: " قريبا جدا.. تركيا ستتجاوز تقلبات الأسعار، لكنها لن تنسى في الوقت نفسه كل من استغل الأزمة (المالية)، وكذلك من ضحى خلالها.. يجب أن يقتصر استخدام العملات الأجنبية على ما له صلة بالخارج، مثل عمليات الاستيراد والتصدير، وعلى المواطنين الوثوق بعملتهم المحلية".