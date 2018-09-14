خطوة جديدة من ترامب في حربه التجارية مع الصين.. ما قيمتها؟

حرب تجارية بين أمريكا والصين.. ما الذي يعنيه ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تزال تطورات الحرب التجارية مستمرة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين، إذ قرر الأول اتخاذ خطوة جديدة في هذا المضمار ضد بكين.

وقال مصدر مطلع على خطط ترامب في هذا الصدد إن الرئيس الأمريكي أوعز لمساعديه، الخميس، بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين تُقدر قيمتها بنحو من 200 مليار دولار، دون أن يكشف توقيت الإعلان عن تنفيذ تلك الخطوة.

وجاءت تعليمات ترامب بشأن الرسوم المقرر فرضها على الصين خلال اجتماع عقده مع كبار مساعديه لبحث مسائل تجارية.

كان ترامب قد هدد الصين، الجمعة الماضي، من فرض رسوم جمركية جديدة عليها، لافتا إلى أنه من المرجح أن يبدأ بفرض تعريفة جمركية على بكين بقيمة 200 مليار دولار قريباً.

وحذر ترامب الصين من فرض من المزيد من الرسوم، قائلا للصحفيين: "وراء ذلك، هناك 267 مليار دولار أخرى جاهزة لفرضها إذا كنت أريد ذلك. وهذا يغير تماما المعادلة".

وقال: "أنا أقوي مع الصين، لأنه ينبغي عليّ أن افعل ذلك"، معتبرا أنه "لم يفعل أي شخص ما قمت به. وإن الـ200 مليار دولار التي نتحدث عنها، يمكن أن يتم فرضها قريباً جداً ، اعتماداً على ما يحدث معهم. إلى حد ما، سيكون الأمر متروكًا للصين"، حسب تعبيره.

وتابع: "لقد قمنا بفرض ضرائب بقيمة 50 مليار دولار على التكنولوجيا. والآن ، قمنا بإضافة 200 مليار دولار أخرى. وأكره أن أقول ذلك، ولكن وراء ذلك، هناك 267 مليار دولار أخرى جاهزة لفرضها في وقت قصير إذا كنت أريد ذلك. هذا يغير تماما المعادلة".