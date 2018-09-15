الكويت.. إحالة 449 شكوى نصب عقاري للنائب العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، السبت، إحالة 449 شكوى تتعلق بشبهة نصب عقاري إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وفقا لبيان من الوزراة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنها خاطبت النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، في شأن 449 شكوى تتعلق بشبهة نصب عقاري.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن هذه الشكاوى، وردت إليها من قبل عدد من المواطنين الكويتيين الذين اشتروا عقارات من بعض الشركات، التي نسبوا لها تهم النصب في مشاريع وهمية.

وبحسب البيان، فقد طلبت الوزارة من النائب العام، بالإيعاز مباشرة التحقيق في تلك الشكاوى، للوقوف على ما إذا كانت تصرفات الشركات المشكو في حقها تضعها تحت طائلة القانون الجزائي، وفقاً للوارد في الشكاوى، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

وأكدت الوزارة حرصها على محاربة عمليات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها عبر القضاء المختص.

وذكرت أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، منذ تسلمه الوزارة عمل على معالجة أزمة النصب العقاري من خلال إصدار عدة قرارات منها، القرار الوزاري رقم 639/2017، الذي تضمن لائحته التنفيذية العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حدٍ سواء.