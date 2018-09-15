قبل أن تسافر إلى الفضاء.. إسأل عن التأمين على الرحلة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كما يحتاج السائقون إلى تأمين قبل أن ينطلقوا بسياراتهم، تحتاج شركات الفضاء لشركات التأمين أيضاً قبل أن تطلق صواريخها ومركباتها إلى الفضاء.

في عام 2017، جمعت شركات التأمين التي أصدرت وثائق للتأمين ضد المخاطر التي تحيط برحلات الفضاء، 715 مليون دولار أقساطا من العملاء، بينما دفعت في المقابل 636 مليون دولار مطالبات، بحسب خبير في صناعة التأمين لشبكة CNN .

قد يبدو التأمين على رحلات الفضاء عملا جنونيا، في ظل انخفاض أعداد العملاء وارتفاع المخاطر، إلا أن مجموعة صغيرة من شركات التأمين في جميع أنحاء العالم استعانت بخبرات لتساعدها في تقييم المخاطر المتعلقة بالتأمين على رحلات الفضاء، وكذلك على الأجهزة أثناء النقل قبل الإطلاق، فضلا عن التأمين على الأقمار الصناعية أثناء تواجدها في المدار الخارجي.

وبات السفر إلى الفضاء أكثر شيوعاً في الآونة الأخيرة، بعد التخفيضات التي تمنحها الشركات الخاصة على تكاليف مركبات الإطلاق والأقمار الصناعية.

وتخطط الشركات، ومن بينها "Space X" و "One Web" لإنشاء مجموعات جديدة من الأقمار الصناعية التي ستضع آلاف الأجهزة الجديدة في المدار الأرضي المنخفض، والذي يعتبر الأكثر ازدحاما.

ويعد تقييم مخاطر الاصطدام في المدارات الفضائية جزءًا أساسيًا مما تفعله شركات التأمين، وبالطبع كلما ارتفع الخطر زادت قيمة أقساط التأمين.

وقال كريستوفر جيبس ​​، رئيس قسم الفضاء في شركة "ايه ام ترست لويدز" في لندن ، إن الاصطدام يعد من أهم المخاوف لدى شركات التأمين وإذا حدثت المزيد من التصادمات، فإن سوق التأمين سوف يتفاعل وأقساط التأمين ستترتفع بلا شك.

