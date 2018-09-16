ولي عهد أبوظبي يعتمد مشروعات تنموية بمليارات الدولارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتمد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية الذي يحمل اسم "غداً 21" بميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).

وقال الشيخ محمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتمدنا اليوم، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" بميزانية 50 مليار درهم، يتم انفاقها خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وأوضح أنه سيتم تخصيص 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) من هذه الحزمة التنموية، لمشروعات يتم تنفيذها خلال العام المقبل 2019، ضمن برنامج "غداً 21" الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية العجلة التنموية في أبوظبي.

ويستند برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية " غداً 21 "، إلى أربعة محاور رئيسة تشمل، الأعمال والاستثمار، المجتمع، المعرفة والابتكار، ونمط الحياة.

وأشار ولي عهد أبوظبي، إلى أن المرحلة الأولى تتضمن أكثر من 50 مبادرة تتوافق مع أولويات المواطن وتطلعاته واحتياجات المقيم والمستثمر.

وأكد أنه وجه بإطلاق أجندة المرحلة الأولى من حزمة المسرعات التنموية خلال الأيام المقبلة، وتسريع تنفيذ المشاريع المجتمعية، ومبادرات تحسين بيئة الأعمال.

وقال "كلنا ثقة بنجاح "غداً 21" بجهود فريق العمل في حكومة أبوظبي والشراكة القائمة مع المجتمع وقطاع الأعمال بما يضمن النجاح للجميع".