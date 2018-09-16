الإمارات تدعم قطاع الصناعة بقرار جديد.. فما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مجلس الوزراء الإمارتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، إطلاق مبادرة لدعم قطاع الصناعة لوضع الإمارات على خارطة الصناعات العالمية، كدولة جاذبة للاستثمار من خلال توفر بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن الإمارات تستثمر في نهضة صناعية مستدامة من خلال تكاتف العمل الحكومي المشترك، مضيفا أن الهدف أن تكون الإمارت نموذجا ناجحا للاقتصاد الأخضر للحافظ على بيئتها للأجيال القادمة .

تنص المبادرة على تطبيق آلية جديدة لتخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الصناعة بدءا من الربع الأخير من العام الحالي، بهدف دعم القطاع والتشجيع على الاستثمار فيه، وتحقيق النمو المستدام في الوقت نفسه من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير الصديقة للبيئة مثل الوقود السائل، ووضع خطة لاستيعاب القدرات التوليدية المستقبلية للمصانع الجديدة.

وسيتم دعم المصانع الكبيرة من خلال توجيه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتخفيض رسوم الكهرباء بواقع 29%، ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة بتخفيض رسوم الكهرباء عليها بنسب تتراوح بين 10% إلى 22%.

وتتضمن المبادرة أيضا إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، واحتساب رسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئا على المستثمرين في القطاع الصناعي ويزيد إجمالي عدد المستهلكين الصناعيين، والذي يبلغ حاليا 2%، إلى نسبة أعلى في السنوات القادمة.

ووفقاً لموقع هيئة كهرباء ومياه دبي، تبلغ أسعار الكهرباء للنشاط الصناعي في الإمارة 23 فلس/كيلووات ساعة للاستهلاك حتى 10 آلاف كيلو وات شهرياً، و38 فلسا للكيلو وات /ساعة للاستهلاك الذي يزيد عن 10 آلاف كيلو وات شهرياً، بحسب هيئة كهرباء ومياه دبي.