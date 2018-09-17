المفوضية الأوروبية توافق على صفقة جديدة لهيئة الاستثمار الكويتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- وافقت المفوضية الأوروبية، الإثنين، على استحواذ الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على شركة بحر الشمال للعمليات الوسيطة “NSMP"، التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي في بحر الشمال بالمملكة المتحدة.

قالت المفوضية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الصفقة فُحصت بموجب إجراءات مبسطة خاصة بلائحة الاتحاد الأوروبي بشأن عمليات الاندماج.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مستثمر عالمي ولها عدة استثمارات في العقارات والأسهم الخاصة والعامة والدخل الثابت وأسواق الاستثمارات البديلة في جميع انحاء العالم.

كانت رين هاوس للبنية التحتية، ذراع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في بريطانيا، أعلنت في 23 يوليو/تموز الماضي، عن إبرامها اتفاقاً للاستحواذ على كامل حصة شركة "ArcLight" في شركة "NSMP"، إلا أن تنفيذ الاتفاق كان يتطلب موافقة المفوضية الأوروبية.

تأسست شركة بحر الشمال للعمليات الوسيطة عام 2012، وتمتلك وتدير حصصا مؤثرة في عدد من خطوط الأنابيب ومحطات معالج الغاز في شمال ووسط بحر الشمال تخدم بريطانيا والنرويج، منها حصة 67% من خط SIRGE لنقل الغاز الطبيعي، و 100% من خط FUKA، كما تمتلك أيضًا حصة تشغيل بنسبة 100٪ في محطة غاز St. Fergus Gas ومحطة Teesside لمعالجة الغاز.