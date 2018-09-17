"أرامكو" السعودية ترصد 133 مليار دولار للتنقيب عن النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، عن خطط لإنفاق أكثر من نصف تريليون ريال (133.3 مليار دولار)، في أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل.

وقال الدكتور محمد القحطاني، والنائب الأعلى لرئيس "أرامكو" للتنقيب والإنتاج ، في بيان على الموقع الإلكتروني للشركة، الإثنين، إن الشركة تسعى إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأضاف "لتحقيق ذلك الهدف، ستوجه الشركة أكثر من نصف تريليون ريال، للإنفاق على أعمال الحفر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خلال العقد المقبل".

جاءت تصريحات الدكتور القحطاني، خلال حفل نظمته أكاديمية الحفر العربية السعودية "صدى"، الإثنين، لتخريج الدفعة الأولى من طلابها التي ضمّت 132 طالبًا، يمثّلون 34 شركة للحفر والخدمات.

وأكد القحطاني، على أهمية الدور الذي ستلعبه الأكاديمية في تلبية الطلب الكبير على الكوادر المؤهلة والمدربة للانخراط بالعمل في مجال الحفر.

من جهته، أكد رئيس أرامكو كبير الإداريين التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، على الأهمية الحيوية التي يحتلها مجال الحفر في صناعة الزيت والغاز بشكل عام وفي منطقة الخليج وأرامكو السعودية بشكل خاص.

وأشار إلى أن الشركة تحفر سنويًا آلاف الكيلومترات في باطن الأرض عبر المئات من آبار الزيت والغاز البرية والبحرية، مضيفًا بأن زيادة المحتوى المحلي في مجال أعمال الحفر والخدمات المرتبطة بها، وتوليد فرصٍ وظيفية مع برامج تأهيل وتدريب للشباب السعودي بمستويات عالمية يعتبر من الأهداف المهمة جدًا.