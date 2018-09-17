بالأرقام.. قيمة إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية هذا الصيف

من السعودية إلى اسكتلندا.. ها هي أجمل المنارات حول العالم

في السعودية.. ما هو سر الإقبال على رسومات الأنمي اليابانية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت بيانات رسمية، الإثنين، أن الأسر السعودية أنفقت نحو 30.5 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، على الرحلات السياحية خارج المملكة، خلال العطلة الصيفية للعام الحالي 2018، بمتوسط إنفاق يصل إلى 1196 ريال للسائح الواحد، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال تقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس"، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، إن عدد الرحلات السياحية المغادرة خارج المملكة خلال عطلة صيف 2018، بلغ 9.4 مليون رحلة سياحية بنسبة نمو 7.4% عن نفس الفترة من عام 2017، فيما بلغت مصروفاتهم أكثر من 30.5 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، بنسبة انخفاض 4.6% عن عام 2017.

وبحسب تقرير مركز "ماس"، استقبلت المناطق السياحية داخل السعودية، خلال إجازة الصيف لهذا العام 11.3 مليون رحلة سياحية، أنفق خلالها السياح أكثر من 13.5 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، بنسبة نمو 12% عن إجازة صيف العام الماضي.

وذكر التقرير، أن عدد الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة بلغ 2.3 مليون رحلة سياحية بنسبة نمو 21.2% عن عام 2017، مشيرا إلى أن إيردات المملكة من الرحلات السياحية الوافدة لصيف 2018 "مستثنى منه مصروفات الرحلات السياحية لأغراض دينية" بلغت 8.7 مليار ريال بنسبة نمو 15.9%.

وتصدرت المنطقة الشرقية الوجهات الأكثر استقبالا للسياح الوافدين بنسبة 45% ثم منطقة الرياض بنسبة 27% فمنطقة مكة المكرمة بنسبة 16%، وشكلت زيارة الأقارب والأصدقاء الغرض الأكبر من الزيارة بنسبة 39%, ثم أعمال بنسبة 31%، ثم التسوق بنسبة 12%.

وحول تقديرات حصة بلد الإقامة للسياح الوافدين للمملكة لعام 2018، أوضح تقرير مركز "ماس" أن دول الخليج العربي تصدرت القائمة بنسبة 50.8%، تليها دول جنوب آسيا بنسبة 15.2%، ثم تأتي دول الشرق الأوسط ثالثاً بنسبة 12.8%، ودول أوروبا بنسبة 6.2%، ودول أمريكا بنسبة 5.7%.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة الوجهات من حيث عدد الرحلات السياحية المحلية بنسبة 31% تليها منطقة عسير بنسبة 18%، فالمنطقة الشرقية بنسبة 12% ثم منطقة الرياض بنسبة 11%.

وفيما يتعلق بالغرض من الزيارة للرحلات السياحية المحلية، جاءت التسلية والترفيه في المقدمة بنسبة 51%، ثم زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 35%، فالتسوق 5%، ثم أعمال 4%.