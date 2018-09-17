تحالف فرنسي سعودي يفوز بتشغيل وصيانة مترو الرياض مقابل 2.3 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، الإثنين، عن تلقيها خطابا من هيئة تطوير مدينة الرياض، بترسية عقد تشغيل وصيانة المسارين الأول والثاني بمترو الرياض، على تحالف تشارك فيه مع شركة فرنسية، لمدة 12 عاما.

وقالت "سابتكو" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن حصتها في التحالف الخاص بالمشروع تبلغ 20%، مقابل 80% لشركة "RATP DEV" الفرنسية التي تقود التحالف.

وستقوم الشركتان بتشغيل وصيانة مترو الرياض لمدة 12 سنة تتضمن فترة التجهيز والتحضير، بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار.

يبلغ طول المسار الأول الأزرق 38 كيلومتر، ويتكون من 25 محطة للركاب، والمسار الثاني الأحمر بطول 25 كيلومتر، ويشتمل على 15 محطة للركاب.

ينص عقد التشغيل على توطين الوظائف بنسبة 45% كحد أدنى من إجمالي طاقم التشغيل والصيانة، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر السعودية، وكذلك تحقيق متطلبات الاعتماد على المحتوى المحلي من المنتجات والخدمات بنسبة 55% كحد أدنى، مع تحديد سقف زمني للوصول إلى هذه النسب.

تعمل شركة RATP DEV الفرنسية المتخصصة في تشغيل وصيانة شبكات النقل العام، في أكثر من 14 بلد حول العالم، وتساعد في نقل 1.5 مليار شخص سنوياً، ولديها 16 ألف موظف.

ويشتمل نطاق العمل في العقد على تنفيذ 4 مهام رئيسية، هي التجهيز قبل بدء التشغيل الفعلي، وتشغيل القطارات مع إدارة المحطات وخدمة الركاب، وصيانة أنظمة القطارات والتحكم، وصيانة المنشآت وإدارة المرافق وحمايتها، كما يشتمل نطاق العمل على تشغيل وصيانة 40 محطة للركاب منها 3 محطات رئيسية.



