لأول مرة في تاريخه.. صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترض

تعرَّف على قيمة الثروة النفطية في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الإثنين، عن إنهاء إجراءات حصوله على قرض مجمّع بقيمة إجمالية تقدر بـ11 مليار دولار بالتعاون مع مجموعة من أكبر البنوك العالمية.

وقال الصندوق في بيان، حصل موقع CNN بالعربية على نسخة منه، إن هذا القرض يعد الخطوة الأولى في برنامجه الاستراتيجي للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين.

ويعتبر القرض الذي حصل عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأول في تاريخه، ومن المقرر توجيهه لتمويل أنشطة الصندوق الاستثمارية.

وقال ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العام: "إجراءات هذا القرض المجمّع تمت بالتعاون مع نخبة من أكبر البنوك العالمية، حيث تجاوز إجمالي مبلغ القرض تقديراتنا الأولية نظراً للاهتمام البالغ من قبل مجموعة البنوك والمؤسسات المالية، مع التزامهم بتقديم أفضل الأسعار".

وأضاف الرميان أنه من الضروري إنشاء مجموعة مصرفية أساسية من البنوك التي سيواصل الصندوق التعامل معها في إطار توسيع نشاطاته ومشاريعه الاستثمارية، مما سيجعله أحد أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة.

تتمثل مصادر تمويل أعمال واستثمارات الصندوق، بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2018-2020، في 4 مصادر هي الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.

يهدف صندوق الاستثمارات العامة ليصبح واحداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويستهدف برنامج صندوق الاستثمارات العامة رفع الأصول الخاضعة لإدارته لتتجاوز 400 مليار دولار بحلول عام 2020،

ويعمل الصندوق على بناء محفظة استثمارات متنوعة تتسم بطول الأجل في مختلف القطاعات..