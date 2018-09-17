ارتفاع معدل البطالة في تركيا.. كم عدد العاطلين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاودت معدلات البطالة التركية الارتفاع فوق حاجز 10% بنهاية يونيو/حزيران 2018، بعد شهرين من انخفاضها دون هذا المستوى.

وأعلن مركز الإحصاء التركي في بيان منشور على موقعه الإلكتروني، الإثنين، أن البطالة في تركيا بلغت 10.2%، ليرتفع عدد العاطلين إلى 3.3 مليون مواطن بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

كانت معدلات البطالة قد انخفضت في شهري أبريل/ نيسان، ومايو/أيار الماضيين دون الـ 10%، إلا أنها عاودت تجاوز هذا المستوى من جديد.

وبلغت البطالة بين سكان تركيا، من 15 إلى 64 عاما، نحو 10.4%، فيما بلغت في فئات الشباب من 15 إلى 24 عاما 19.4%، وسجلت البطالة بين الذكور 8.7%، فيما بلغت 13.2% بين الإناث.

وتراجعت نسبة الذين يعملون دون ضمان اجتماعي بواقع 0.7% على أساس سنوي، لتبلغ 34% بنهاية يونيو/ حزيران 2018.

ويعاني الاقتصاد التركي من ضغوط بسبب تراجع الليرة إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي، عقب مضاعفة الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين، بسبب رفض أنقرة الإفراج عن قس أمريكي يشتبه أنه ضالع في عملية الانقلاب الفاشلة في تركيا، مما دفع البنك المركزي التركي لأن يرفع سعر الفائدة إلى 24% بدلا من 16.75%، سعيا لجذب المستثمرين.