ما شروط الحصول على إقامة طويلة الأمد في الإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، نظامًا جديدًا يمنح امتيازات خاصة بتأشيرة الأشخاص الذين تخطوا سن الـ55 عامًا، تسمح لهم بالإقامة طويلة الأمد في الدولة، وفقا لبيان على موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وينص القانون الجديد، على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات، تجدد تلقائيًا للوافدين المتقاعدين من سن الـ55 عامًا، وما فوق حسب شروط محددة.

تتضمن الشروط، أن يمتلك المتقاعد استثمارًا في عقار بقيمة مليوني درهم (545 ألف دولار)، أو ألا تقل مدخرات المتقاعد المالية عن مليون درهم (272 ألف دولار)، وفقا للبيان.

وتشمل الشروط، أن يكون لدى المتقاعد ما يثبت أن دخله لا يقل عن 20 ألف درهم شهريًا.

وأشار البيان، إلى أن تطبيق هذا القرار سيبدأ اعتبارًا من بداية العام المقبل 2019.

وقال البيان، إن التسهيلات الجديدة تهدف إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.